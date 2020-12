Luc Nilis en Anderlecht komen niet tot akkoord na proefperiode: “Wens paars-wit alle succes toe”

Het leek wel een sprookje toen Anderlecht eind november aankondigde dat Luc Nilis in Brussel op proef aan de slag ging als spitsentrainer. De voormalige aanvaller van paars-wit keerde zo na 26 jaar terug bij de club waar hij tussen 1986 en 1994 vier titels en drie bekers pakte. Na de proefperiode zou beslist worden over een verdere samenwerking. Nilis had naar eigen zeggen “niet de intentie om het bij de proefperiode te houden” en “was ervan overtuigd dat het zou klikken tussen hem en de club”.