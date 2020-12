Luc Nilis en Anderlecht komen niet tot akkoord: “Financiële verwachtingen lagen te ver uiteen”

AnderlechtLuc Nilis wordt dan toch geen spitsentrainer bij Anderlecht. De oud-speler was de afgelopen weken op proef aan de slag bij de recordkampioen, maar beide partijen zijn niet tot een akkoord gekomen. “We lopen elkaar in de toekomst zeker nog tegen het lijf. Anderlecht zal altijd ‘thuis’ blijven voor mij”, reageert Nilis.

Het leek wel een sprookje toen Anderlecht eind november aankondigde dat Luc Nilis in Brussel op proef aan de slag ging als spitsentrainer. De voormalige aanvaller van paars-wit keerde zo na 26 jaar terug bij de club waar hij tussen 1986 en 1994 vier titels en drie bekers pakte. Na de proefperiode zou beslist worden over een verdere samenwerking. Nilis had naar eigen zeggen “niet de intentie om het bij de proefperiode te houden” en “was ervan overtuigd dat het zou klikken tussen hem en de club”.

Financiële kwestie

Maar tot een verdere samenwerking komt het dus toch niet. “Na een unaniem positieve evaluatie van zijn verblijf deden we een concreet voorstel en zochten we een akkoord om Luc langer bij ons te houden”, vertelt Karel Van Eetvelt, CEO van RSC Anderlecht. “De financiële verwachtingen en de inspanningen die de club op dit moment kon doen, bleken daarbij spijtig genoeg te ver uiteen te liggen. Toch willen we hem bedanken voor zijn inzet en hem het allerbeste wensen in zijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging.”

“Ik heb van deze twee weken genoten en wil RSCA bedanken voor de kans die ik kreeg”, aldus Luc Nilis. “Vincent Kompany en zijn staf werken enorm hard en bijzonder professioneel, het was aangenaam om kennis te maken. Ik wens paars-wit alle succes toe voor de rest van dit seizoen. We lopen elkaar in de toekomst zeker nog tegen het lijf. Anderlecht zal altijd ‘thuis’ blijven voor mij.”

