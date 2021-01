Losada kijkt uit naar zijn Amerikaans avontuur bij DC United: “Er was een klik vanaf de eerste dag”

“Er was echt een klik vanaf de eerste dag”, aldus Losada in een interview verspreid door persagentschap AP. “De ambities van DC United en die van mij liepen gelijk. Hun manier van voetballen en mijn filosofie is dezelfde. Ik hou er ook van om met jonge spelers te werken. Ik weet ook dat de jeugdacademie van de club heel belangrijk is. Ik ben ambitieus, en ik denk dat ik in België wel iets bewezen heb. Ik was klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven, als trainer en als persoon.”

DC United heeft er geen goed seizoen opzitten. De club eindigde voorlaatste in de Eastern Conference in de Major League Soccer. “Het doel dit seizoen moet zijn om betere resultaten te halen dan vorig seizoen”, trapt Losada een open deur in. “We weten dat dat een proces is dat jaren in beslag kan nemen. We kunnen niet gaan pretenderen dat we in ons eerste seizoen al bij de eerste vier of eerste acht ploegen zullen zijn, maar we zullen ons uiterste best doen om een beter seizoen te spelen en mijn principes zo snel mogelijk in het spel te krijgen.”

Argentijnse connectie

Met Gabriel Heinze (bij Atlanta United) en Matias Almeyda (bij San Jose Earthquakes) lopen er nog twee Argentijnse trainers rond in de MLS. “Ik ben heel trots om hier trainer te zijn, in dezelfde competitie als Heinze en Almeyda. We zullen ons land vertegenwoordigen. Dat hebben zij de voorbije jaren al gedaan, en dat zal ik ook proberen. Maar vooral wil ik het vertrouwen dat DC United in mij had niet beschamen.”

Volledig scherm Hernan Losada aan de slag tijdens z'n laatste wedstrijd tegen Club Brugge. © BELGA