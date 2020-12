Lommel SK maakt zich op voor dure Braziliaan: 1B-club geeft méér uit dan Belgische G5-ploegen

1BDe ‘big spender’ in het Belgisch profvoetbal kan een tweedeklasser worden. Afhankelijk van de constructie die de City Football Group met de Braziliaan Diego Rosa (18) in gedachten heeft, gaan de transferuitgaven van Lommel SK op papier richting 20 miljoen euro. Geholpen door de kredietkaart van de schatrijke CFG Groep, de holding rond Manchester City, uiteraard.

Lommel dus. Dat wordt volgens Braziliaanse bronnen zo goed als zeker de bestemming van Gremio-middenvelder Diego Rosa, wereldkampioen met de min-17 van zijn land. Bedoeling is om Rosa minstens achttien maanden in ons land te laten voetballen. In juli lekte in Brazilië uit hoeveel de CFG ongeveer betaalt voor een van de grootste Braziliaanse talenten. De City Football Group stort als basisbedrag 6 miljoen euro in verschillende schijven. Wanneer Rosa effectief zijn handtekening heeft gezet komt daar nog eens 3 miljoen bovenop.

In januari 2021, volgende maand, vloeit een extra schijf van 1 miljoen richting zijn vorige clubs. In januari 2022 nog eentje. Tel op: Diego Rosa kost de City Football Group straks minstens 11 miljoen euro. De transfersom kan nog fors oplopen. Als Rosa ooit wordt geregistreerd in de Premier League moet er een bonus van 4 miljoen worden betaald. Plus mogelijk drie keer 4,5 miljoen euro als hij 10, 20 of 30 wedstrijden voor City heeft gespeeld. Omdat Rosa in Engeland niet in aanmerking komt voor een werkvergunning, wordt hij in België ondergebracht.

Of die grote som effectief op de balans van Lommel terechtkomt, zal volgend jaar moeten blijken - als de jaarrekening wordt gepubliceerd. Als hij in eerste instantie een meerjarig contract tekent met ‘Lommel’ als club, stoot Rosa Gent-verdediger Nurio (voor 6 miljoen overgekomen van Charleroi) van de troon als duurste inkomende transfer in het Belgisch profvoetbal in het seizoen 2020/2021.

De tweedeklasser, die tot de komst van de City Football Group vorige zomer, op een omzet van 1,3 miljoen euro draaide, heeft met Rosa erbij al meer dan 18 miljoen euro uitgegeven. Zonder dat er inkomende transfer tegenover staan. Daarmee doet Lommel straffer dan G5 clubs AA Gent en KRC Genk, die rond de 17 miljoen euro uitgaven volgens Transfermarkt. De balans van alle inkomende spelers bij Lommel ligt momenteel rond de 12 miljoen.

Met de centen van de City Football Group, die op een omzet van 700 miljoen draait, slaat Lommel dus fors toe. Officieel liggen alle vastgelegde spelers onder contract in Noord-Limburg. Het is zijn kweekvijver voor jong talent. CFG strikte al twee Braziliaanse talenten (Vinicius Souza en Caio Roque), een Bulgaar van 18 (Krastev), een Japanner van 19 (Saito), een Costa Ricaan van 18 (Ugalde), een Nigeriaan van 20 (Kadiri) en een Algerijn van 19 (Boussouf). Voorts heeft de groep vier spelers van City op huurbasis gestald, waaronder de Colombiaan Moreno. De enige Belg voor wie betaald werd, is Arno Verschueren van NAC. City nam zich voor om die lokale verankering te behouden.

Diego Rosa sluit in januari aan bij Lommel.

Transferuitgaven Lommel vs Belgische G5-ploegen:

- Lommel 18.000.000

- AA Gent 17.500.000

- KRC Genk 17.000.000

- Antwerp 5.000.000

- Anderlecht 4.900.000

- Standard 3.000.000

- Club Brugge 0