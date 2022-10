“Logisch dat ze goede resultaten willen, maar we hebben onze supporters nodig”: Odjidja en co mogen het gaan uitleggen bij woedende Gent-fans na verlies

AA Gent-aanvoerder Odjidja naar woedende fans

“Het is logisch dat zij goede resultaten willen, maar ik heb hen ook duidelijk gesteld dat wij hen nodig hebben in deze moeilijke periode”, aldus Balette (zie video bovenaan), die Hein Vanhaezebrouck verving. De hoofdcoach is nog altijd geveld met een virale infectie. Het valt te betwijfelen dat hij komend weekend wel in de dug-out zit. Balette: “We hadden vandaag voor de wedstrijd afspraken gemaakt en we hebben met Hein gecommuniceerd tijdens de match. Ik hoop dat hij er tegen Seraing weer bij is, want zijn aanwezigheid is belangrijk.”