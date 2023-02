LIVE ZULTE WAREGEM-KV KORTRIJK. 2-2! Ndour met de gelijkmaker voor Essevee

JUPILER PRO LEAGUE INTERVIEW. Ronny Deila, de trainer die Standard wakker kreeg: “Er zit craziness in mij. Dat moet er af en toe uit”

De slapende reus Standard is nog niet klaarwakker, maar zit toch al overeind. Dat heeft het vooral te danken aan zijn trainer, Ronny Deila (47). Een gesprek met een Noorse countryliefhebber naar wie je uren kunt blijven luisteren. Van Strømsgodset over New York tot Luik: “Zonder mijn studies leerkracht was ik nu geen Standard-trainer.”