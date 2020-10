LIVE. Zulte Waregem krijgt slaag in Oostende: Vandendriessche, D’Arpino en Sakala scoren!

Jupiler Pro League Pro Lea­gue-voorzitter Croonen over voetbal achter gesloten deuren: “Er alles aan doen om snel weer fans toe te laten in stadions”

23 oktober Pro League-voorzitter Peter Croonen reageerde ontgoocheld op de beslissing van de regering om geen publiek meer toe te laten bij voetbalwedstrijden. “We hebben - gezien de situatie - uiteraard begrip”, aldus Croonen. “We hebben er alles aan gedaan om op een veilige manier publiek toe te laten. Daarvoor zijn protocollen ontwikkeld, die zowel op lokaal, gewestelijk als federaal vlak zijn goedgekeurd. We zijn steeds flexibel geweest om aanpassingen te doen. Het is wat het is, de politiek beschikt over alle informatie om een beslissing te nemen. Wij vertrouwen erop dat die beslissing de juiste is voor de volksgezondheid.”