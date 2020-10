LIVE. Zulte Waregem gaat op zoek naar dubbele voorsprong, Butez ligt dwars

Antwerp Lamkel Zé stuurt kat naar training en zit niet in selectie, Leko: “Een normale mens belt of zegt sorry”

16 oktober Goed nieuws op de Bosuil: geblesseerde wingbacks Aurélio Buta en Simen Juklerod trainden weer mee met de groep en komen in aanmerking voor de wedstrijd van zondag tegen Zulte Waregem. “Maar ze waren lang out en hebben dus tijd nodig”, vertelt Ivan Leko. “Die tijd is er echter niet. Ze zullen dus moeten spelen. Maar ideaal is het niet.”