LIVE ZULTE WAREGEM-CLUB BRUGGE. Vanaken zorgt in extra tijd voor de pauze opnieuw voor Brugse voorsprong

“Rekenen op drie à vier versterkin­gen”: CEO Fredberg is nu aan zet en heeft nog negen dagen de tijd voor een kwaliteits­in­jec­tie

Anderlecht won van Seraing. Hallelujah! Een zege op bezoek bij de laatste in de stand. Een ploeg die al een jaar geen thuisoverwinning meer heeft geboekt, maar overschot had Anderlecht niet. Nieuwkomer Dreyer en Stroeykens beslisten een troosteloze middag in Luik in het voordeel van paars-wit. Jesper Fredberg heeft nog negen dagen op versterkingen binnen te halen.

23 januari