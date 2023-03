LIVE ZULTE WAREGEM-AA GENT. Volgt AA Gent het voorbeeld van Club in de strijd om play-off 1?

Boniface op de bagageband en dansende Lapoussin: relaas van een nacht­vlucht­ver­bod en een extra (half) dagje Berlijn voor Union

Rond 15.15u zou Union Sint-Gillis landen in Zaventem. Een (halve) dag later dan voorzien na een verbod van de nachtvlucht: het zorgde voor gekke taferelen in de luchthaven van Berlijn. Union maakte van de nood een deugd, met Loïc Lapoussin als animator en Karel Geraerts als zenmeester. Al blijft de hamvraag: zal dit gevolgen hebben voor de topper van zondag tegen Genk?