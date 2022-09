LIVE (zo, 13u30). Genk mist Paintsil tegen Gent: “Hebben opties, maar moeten Hein niet slimmer maken dan hij al is”

“Aziz Ouatarra neemt de plek van Paintsil in de wedstrijdkern in”, zegt Vrancken. Hij laat Mika Godts dus voorlopig uit de selectie. Het 17-jarige toptalent traint sinds deze week mee met de A-kern. “De bedoeling daarachter is om hem in de dagdagelijkse duels te laten komen. Hij maakt de tactische meetings mee en wordt ook op fysiek vlak opgevolgd. Zo kan hij stappen.”

“Wat Paintsil betreft: hij zal niet heel lang afwezig zijn”, denkt Vrancken. “Hij geeft zelf aan dat het goed gaat en de interlandbreak komt eraan. Dus dat brengt extra rust met zich mee. Hoe we hem gaan vervangen? We hebben vandaag getraind zoals we gaan starten, maar Hein Vanhaezebrouck is een hele goede trainer. We hebben overal opties. We moeten hem niet slimmer maken dan hij al is”, lacht de Genkse oefenmeester.

Volledig scherm Wouter Vrancken. © BELGA

Vrancken zag de Buffalo’s donderdagavond Shamrock Rovers kloppen. “Gent is gewoon een heel goeie ploeg met een duidelijke manier van spelen. Ze hebben veel ervaring in het middenveld, gecombineerd met technisch sterke spelers. De kwaliteiten van Hugo Cuypers, die heel belangrijk is voor hun, ken ik van bij KV Mechelen. Daarnaast hebben ze een stevige verdediging.”

Ondertussen is Vrancken tevreden met de stappen die Paul Onuachu aan het zetten is. “Er zit zeker evolutie in. Er is veel nieuws op hem afgekomen de laatste tijd. Hij moet nu dingen doen die hij hiervoor niet moest doen. Bij FC Midtjylland had hij een bepaalde speelstijl waarin meer fysieke arbeid verwacht werd. Dat is nu ook de bedoeling. Paul is gewend om in de box te zijn en doelpunten te maken. Wij willen meer variatie in zijn spel brengen en hem niet alleen als pivot gebruiken. Hij voelt zich daar goed bij.” (BFA)

