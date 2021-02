LIVE. Wurmt Standard zich weer bij de eerste vier tegen OHL?

Anderlecht Kompany in aanloop naar match tegen Genk: “Niemand hoeft zich zorgen te maken over Verschae­ren”

5 februari Racing Genk tegen Anderlecht, dat doet ook denken aan Yari Verschaeren. Hij viel in de heenwedstrijd in december een blessure op aan de enkel/het kuitbeen. Een rentree is nog niet voor morgen, maar Anderlecht-coach Vincent Kompany zegt dat “hij op de goede weg is”.