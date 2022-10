LIVE (wo, 20u45). Hoefkens haalt Lang opnieuw bij selectie: “Soms moet je geduld hebben”

De niet-selectie van Noa Lang en de schorsing van Abakar Sylla zijn twee smetjes op wat verder een topweek was voor Club Brugge. Coach Carl Hoefkens nam beide gevallen onder de loep tijdens zijn voorbeschouwende persconferentie op de komst van STVV: “Noa zit opnieuw in de selectie. Of hij begrip toonde? Dat was niet gemakkelijk, neen. Met zijn status is het niet eenvoudig in dit grotere geheel. Ik weet dat het WK eraan komt en dat hij met een soort van tijdsdruk zit. Alleen is het voor mij belangrijk om daar niet aan te denken. Presteren op het veld is het belangrijkste. Als hij daar zijn energie in steekt, dan volgt de rest vanzelf. Of we de beste Noa Lang nog terug zullen zien bij Club? Dat kan absoluut.”