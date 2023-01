LIVE. Wie trekt aan het langste eind in Waalse derby tussen Eupen en Charleroi?

vtwonen Duurzaam aan de slag met je kerstboom: zo herplant je die in je tuin

Als je een kerstboom met kluit of in een pot hebt gekocht, kan je die een tweede leven geven door hem te herplanten in de tuin. Zo kan je er volgend jaar opnieuw van genieten. En doorheen het jaar natuurlijk ook. Je bespaart er bovendien flink wat euro’s mee én het is goed voor het milieu. Met de hulp van vtwonen.be weet je waarop je moet letten in 4 handige stappen.

2 januari