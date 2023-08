LIVE WESTERLO-KV MECHELEN. Matija Frigan opent zijn rekening na heerlijke treffer Stassin: 2-0 bij de rust!

Hoe komst van Keita een invloed kan hebben op ‘Vermeeren 2.0': “Offensief of defensief, hij kan het allebei van nature”

‘Andrés Arthur Vermeeren’, zo schreef rechtenhouder DAZN. De 18-jarige middenvelder is al lang niet meer groen achter de oren, en rendeert tegenwoordig zelfs in een offensievere versie van zichzelf. Of verandert de terugkeer van Mandela Keita daar iets aan?