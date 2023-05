LIVE WESTERLO-GENT. Tissoudali knalt AA Gent voorbij Westerlo met eerste treffer sinds blessure, Cuypers verstevigt leiding topschuttersstand

AA Gent en Westerlo hebben er -qua doelpunten alvast- nog een klein spektakel van gemaakt. Vier stuks kregen de mensen in het Kuipje te zien, maar veel voetbal kwam er niet aan te pas. Chadli vierde z’n 500ste wedstrijd met een goal, maar viel jammer genoeg nog uit. De meest gelukkige was Tarik Tissoudali, die z’n eerste doelpunt sinds zijn retour lukte in een 1-3 zege voor Gent.

Voor AA Gent stond er in Westerlo niets meer op het spel, behalve dan de laatste twee matchen van het seizoen tot een goed einde brengen. De Buffalo’s kregen te maken met een Westerlo dat hetzelfde plannetje had. De Kemphanen belegerden in de beginfase het doel van Paul Nardi, die goed kon ingrijpen op pogingen van Matsuo, Dorgeles, Madsen en alweer Matsuo. Vooral die laatste, waarbij de Japanner van in de kleine rechthoek kon aanleggen, was een puike save.

Het Gentse schip kwam, de inzet van Nardi ten spijt, niet zonder kleerscheuren door de Westelse storm. Een hoekschop recht van het trainingsveld leverde de 1-0 op. Cuypers krulde ver voorbij de tweede paal naar Nacer Chadli, die met een enig mooie volley in de verste hoek afwerkte. Een knap orgelpunt voor de voormalige Rode Duivel, die zijn 500ste profwedstrijd uit z’n carrière speelde.

Lang kon Westerlo niet genieten van die voorsprong. Aan de overkant verloor Gift Orban – die een ongelukkig wedstrijd kende – de bal, maar Hjulsager was goed gevolgd. Hij liet doelman Gillekens, die blijkbaar de laatste wedstrijden mag overnemen van Bolat, geen schijn van kans met een pegel in de linkerbenedenhoek. Dat was nog voor het halfuur, maar er zou voor de rust werkelijk niets meer gebeuren.

Ook na de koffie bleef het lang windstil in het gezellige Kuipje. Hein Vanhaezebrouck kon zich de haren wel uit z’n hoofd trekken bij sommige combinaties van zijn ploeg. Bij één fase riep hij zelfs ostentatief naar wie er bij elke bal gepast moest worden, alsof hij een PlayStation-controller in de handen had. Ook Orban ging teleurgesteld naar de kant bij een 1-1 stand. Eerder moest Chadli het veld verlaten met een jammerlijke blessure.

AA Gent zou er toch nog over gaan op die zonovergoten zaterdagavond. Eerst dribbelde Cuypers Perdichizzi voor z’n 24ste van het seizoen, daarna kreeg hij de bal bij Tissoudali die de 3-1 eindstand vastlegde. Voor de Marokkaanse aanvaller was het zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer uit blessure. De opluchting was van z’n gezicht af te lezen. AA Gent blijft zo ongeslagen in de Europe Play-offs na een 13 op 15.

