LIVE. Westerlo gaat op bezoek bij Eupen, dat dringend nog eens moet winnen

“Bij ons in Liverpool telde hij zelfs de zaadjes in zijn eten”: de maniak in Mignolet, die “zélfs als bankzitter op het WK tot in de puntjes was voorbereid”

Van Sint-Truiden tot in Noord-Engeland, van Merseyside tot in Knokke-Heist. Overal waar hij passeerde, liet-ie dezelfde onuitwisbare indruk na. Ingewijden over de controlefreak en perfectionist Simon Mignolet (34), de kersverse Gouden Schoen die nooit iets aan het toeval overlaat. “Ten tijde van Liverpool trokken we met de feestdagen altijd daarheen. Voor hem altijd een drukke voetbalperiode. Toen wij het feestmaal aan het voorbereiden waren, was Simon zijn zalm nauwkeurig aan het afwegen (grijnst). Opdat alles zeker zou kloppen.”

29 januari