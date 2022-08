LIVE. Westerlo en Standard houden elkaar voorlopig in evenwicht

Challenger Pro League Hoe Club Brugge Club NXT haar autonome koers wil laten varen: “Alles aanwezig om er écht iets van te maken”

Vergeet ‘de beloften’. Anders dan twee jaar terug maakt Club NXT deze keer als een volwaardige profclub haar intrede in 1B. Van een eigen scoutingcel en mediakanalen tot CEO Guilian Preud’homme: “De spelers zitten in een luxesituatie, maar we vragen heel veel terug”, weet coach Nicky Hayen.

12 augustus