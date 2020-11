LIVE. Wellenreuther pakt strafschop van Holzhauser, maar die scoort dan toch in de rebound: 2-0!

Antwerp Dieumerci Mbokani viert zondag z’n 35ste verjaardag: “Kwaad word ik nog. Maar zot? Nee...”

20 november In het Frans: ‘une plongée dans ses souvenirs’. In het Engels: ‘a trip down memory lane’. Als je als voetballer 35 wordt, mag je al eens terugblikken. En dat is exact wat we gisteren op de Bosuil deden. Met feestvarken Dieumerci Mbokani. En met taart, uiteraard.