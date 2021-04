LIVE. Waasland-Beveren tegen de gang van het spel op voorsprong, Oostende in de problemen!

Racing Genk Genk doet het voortaan met drie tieners in doel, ex-keeper Köteles ziet geen probleem: “Wow-ge­voel groter bij Vande­voordt dan bij Courtois”

23 maart En of ze de kaart van de jeugd trekken bij RC Genk. Na het vertrek van Danny Vukovic gaat Genk verder met drie tieners in doel. Vandevoordt (19), Leysen (19) en Chambaere (18). Uniek in Europa. “Ze zijn niet gek in Genk, ze doen dit omdat ze het volste vertrouwen hebben in hun jonge keepers”, zegt ex-Genkdoelman László Köteles.