LIVE VOORBEREIDING. Union wint overtuigend eerste oefenwedstrijd

Een vermogen van 1,5 miljard: wie is Bill Foley, de ‘zwarte ridder’ die AA Gent wil toevoegen aan zijn consortium?

De Zwarte Ridder probeert De Witte te verleiden. Bill Foley (78), frontman van het Amerikaanse consortium Black Knight Football, is een van de kandidaat-investeerders bij AA Gent. Met het bescheiden Engelse topklasser AFC Bournemouth als vlaggenschip hoopt de succesvolle zakenman straks ook het Europese continent te veroveren. Maar wie is de miljardair, die zichzelf een slechte aandeelhouder noemt. En waar staat AA Gent in het verhaal? “Ik wil niet die ‘ugly American’ zijn.”