LIVE VOORBEREIDING. Union wint overtuigend eerste oefenwedstrijd - Still ziet KVK promovendus RWDM over de knie leggen

PORTRET. Wie is Sam Baro, de kandidaat-investeer­der van AA Gent? “Als ik eens een rustmoment heb, maakt mijn vrouw zich al zorgen”

AA Gent maakt werk van de toekomst. Sam Baro (46) is kandidaat-investeerder van de Buffalo’s. Wie is de succesvolle ondernemer? “Hij kent zijn dossiers, is sociaal en heel rechtuit.” Alleen blijft zijn link met het voetbal voorlopig onduidelijk.