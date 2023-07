LIVE VOORBEREIDING. Nieuwe rood-witte thuisshirts voor Antwerp, dat voor historische toets kiest

Gen­k-trai­ner Wouter Vrancken: “We zijn goed gewapend, maar weten dat er nog jongens kunnen vertrekken”

Ook KRC Genk is deze week op stage. In het Nederlandse Venray bereiden ze zich voor op het nieuwe seizoen en – specifieker – de Champions League-voorrondematch tegen Servette. De Limburgers, die woensdag onderuitgingen tegen PAOK, toonden zich al actief op de transfermarkt. “Ach, vorig jaar had ik bij eerste competitiematch ook een heel sterke ploeg. Drie dagen later was ineens de helft ineens weg”, blijft Wouter Vrancken zijn nuchtere zelve.