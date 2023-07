LIVE VOORBEREIDING. Kylian Hazard mogelijk maandenlang buiten strijd - Union speelt gelijk tegen Monaco

Op ramkoers met de vedetten? ‘So be it’: Geraerts niet eerste misnoegde vertrekker bij Union

Er was Felice Mazzu, er was Casper Nielsen en Dante Vanzeir. Karel Geraerts is voorlopig de laatste in een stilaan indrukwekkend lijstje met misnoegde vertrekkers bij Union. De Brusselse club voert een strak financieel beleid en is bereid het spel hard te spelen, óók met z’n vedetten.