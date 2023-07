LIVE VOORBEREIDING. Eupen ziet nieuwe spits uitvallen met zwaar knieletsel - Antwerp, AA Gent en Club Brugge ronden oefenstage af met zege

Bialek, vorig seizoen door Wolfsburg al verhuurd aan Vitesse, was op voorspraak van de nieuwe coach Florian Kohfeldt naar Eupen gehaald. Kofheldt werkte in Wolfsburg met Bialek samen en zag in hem de ideale opvolger voor Smail Prevljak.

Drama voor Eupen en voor hun nieuwe spits Bartosz Bialek. De 21-jarige Pool, die door de Panda's voor de komende competitie wordt gehuurd van VfL Wolfsburg, moest zaterdag in de oefenwedstrijd op Stade Reims al na tien minuten vervangen worden. Hij liep in een hard duel een zwaar knieletsel op, moet eerstdaags onder het mes en zal maandenlang onbeschikbaar blijven.

Hertha, dat pas degradeerde uit de Bundesliga en gisteren nog RWDM over de knie legde, begon veel gretiger aan de partij. Nonchalant balverlies van De Laet in de openingsfase werd niet afgestraft, en ook in de minuten daarna moest Butez een paar keer goed ingrijpen op pogingen van Winkler en Niederlechner. Antwerp kon één keer dreigen, maar Yusuf trapte op aangeven van Muja een halve meter te hoog.

Antwerp moest het wel zonder een paar basisspelers doen. Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen vielen in de loop van de week uit met lichte blessures, en tijdens de opwarming viel ook Jelle Bataille nog uit. Nieuwkomers Jacob Ondrejka en de 16-jarige George Ilenikhena kregen hun kans in de basiself.

Antwerp trekt met een goed gevoel naar de Supercup. De Great Old won op de laatste stagedag in Oostenrijk van Duits tweedeklasser Hertha Berlijn met 1-0 na een doelpunt van Balikwisha.

Antwerp neemt het zo dadelijk op tegen het Duitse Hertha Berlijn. Ekkelenkamp en Janssen zijn er niet bij. Bataille voelde zich tijdens de opwarming wat ziekjes en haakte nog af. Krasniqi is zijn vervanger. En in tegenstelling tot wat op het wedstrijdblad valt te lezen, staat Alderweireld wel in de basis naast De Laet.

In de komende week werkt Sporting Charleroi nog twee wedstrijden af richting de competitiestart. Woensdag zijn de Carolo's te gast op Stade Reims, komende week zaterdag ontvangen ze Rayo Vallecano om 19.00 uur voor de galamatch in het Stade du Pays, het nummer elf van de vorige competitie in La Liga. (LUVM)

Op het terrein van FC De Westhoek in Burgh-Haamstede, won Sporting Charleroi deze namiddag van FC Utrecht in wat de afsluiting werd van het oefenkamp op Schouwen-Duiveland. Oday Dabbagh was al vroeg in de wedstrijd van dichtbij trefzeker. Op het halfuur had doelman Koffi geen verhaal tegen een plaatsbal van Jens Toornstra, maar toch konden de Zebra's met een voorsprong de rust induiken. Daan Heymans kopte een hoekschop voorbij keeper Branderhost.

Cercle Brugge klopt lusteloos Monaco (3-0) op Fandag

Twee weken voor de start van de nieuwe competitie, waarvoor Cercle Brugge naar kampioen en bekerwinnaar Antwerp trekt, pakte de Vereniging zijn eerste zege van de voorbereiding. Met duidelijke cijfers en een bemoedigende prestatie. Tegen een lusteloos Monaco, pas uit vakantie. En nog volop in vakantiemodus. Somers, de nieuwe aanvoerder, scoorde tweemaal.

Naar bijna jaarlijkse gewoonte kwam AS Monaco naar het Jan Breydelstadion afgezakt voor de galawedstrijd van Cercle Brugge. Geen Philippe Clement meer in de dug-out bij de Monegasken, daar zit nu Adi Hütter en die Oostenrijker zette Radoslaw Majecki in doel tegen het team aan wie de Pool vorig seizoen werd uitgeleend. Het werd een weerzien met dubbele gevoelens voor de keeper, enerzijds met zowaar klapzoenen van zijn ex-coach Miron Muslic maar anderzijds met de zure smaak van een duidelijke nederlaag. Overigens krijgt Majecki straks concurrentie in doel van de Zwitser Philipp Köhn van RB Salzburg, die Monaco voor vijf jaar vastlegde

Opvallend ook: Wissam Ben Yedder, dit weekend in het oog van de storm met beschuldigingen van verkrachting aan de Azurenkust, stond gewoon in de ploeg bij Monaco. De aanvoerder kwam evenwel totaal niet in het stuk voor en bleef na de pauze in de kleedkamer.

Het was de hele wedstrijd duidelijk dat Cercle Brugge al verder staat in de voorbereiding op de nieuwe competitie, twee trainingsweken met name. Muslic zag deze week Daland, Siquet en Deman weer aansluiten. De Rode Duivel speelde tegen Monaco in de eerste helft, Siquet en Daland in de tweede. Van de aanwinsten mocht Semedo na de pauze ook invallen en kwam Delanghe na een uur voor Warleson, die zich met een voetreflex tegen de alleen doorgebroken Boadu had getoond. Op de Ecuadoriaan Alan Minda is het nog even wachten tot diens papieren in orde geraken. Geen Ayase Ueda voorlopig ook: de Japanner revalideert.

Verder opmerkelijk: niet Hannes Van Der Bruggen droeg de aanvoerdersband, wel Thibo Somers. En die zette zijn 'promotie' in de verf met liefst twee treffers. Op het halfuur mikte Somers van net binnen de zestien netjes in de winkelhaak van Majecki's doel, net na de kampwissel kon hij eenvoudig afwerken na puike voorbereiding door Gboho en Denkey. De mooiste goal kwam evenwel op naam van Yann Gboho, die het leer na een lange ren voorbij alles en iedereen met de schoentip in het verste hoekje deponeerde. Daland (kopbal op de bovenkant van de lat) en Siquet (schuiver nipt naast) lieten na de score nog verder uit te diepen, vooraleer de twee doelpuntenmakers een applausvervanging kregen.

Volgend weekend sluit Cercle Brugge zijn voorbereidingscampagne af met een laatste tweeluik: op zaterdag in en tegen LOSC Lille, op zondag tegen de contractloze profs op een oefenveld naast Jan Breydel. (LUVM)

CERCLE BRUGGE : Warleson (64' Delanghe) - Utkus (46' Daland), Popovic Ravych - Decostere (46' Siquet), Van Der Bruggen, Francis, Deman (46' Semedo) - Somers (89' Schiffer), Denkey (64' Kehrer), Gboho (90' Degryse).

DOELPUNTEN : 28' Somers (1-0), 51' Somers (2-0), 62' Gboho (3-0).