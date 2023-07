LIVE VOORBEREIDING. Blessin meteen ambitieus bij voorstelling als Union-coach: “Ik wil even goed doen als voorbije seizoenen”

“Ik heb geen enkele intentie om de club te verkopen”: Ant­werp-voorzitter Gheysens duidelijk na insinua­ties kamp-Mintjens

Ghelamco, het bouwbedrijf van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens, zet verschillende vastgoedprojecten en gronden in het uitstalraam. Ghelamco wil zo geld ophalen om de schulden af te betalen. Gheysens lijkt dus op zoek naar cash, maar een verkoop van Antwerp, zoals ook grote rivale in het stadiondossier Tania Mintjens insinueerde, is niet aan de orde.