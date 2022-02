LIVE. Visser keurt knappe gelijkmaker Prevljak af, het blijft 0-1

Jupiler Pro League Onze Ant­werp-wat­cher ziet Great Old op dramatisch veld zegevieren: “Drie punten op karakter en mentali­teit”

Kansen, kansen, kansen. En in het slot de verlossende treffer, een owngoal van doelman Dietsch. Oef. De Great Old won met tien man - een strenge rode kaart voor Samatta - in Seraing. “Eigenlijk had de wedstrijd al na een half uur kunnen en moeten gespeeld zijn”, zag onze Antwerp-watcher.

