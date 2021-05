LIVE. Vincent Kompany blikt vooruit naar clash met Antwerp: “Iedereen is klaar”

RSC AnderlechtAnderlecht krijgt morgen voor z'n tweede wedstrijd in de Champions’ play-offs Antwerp over de vloer. Een wedstrijd met extra pigment na de veelbesproken overstap van Lior Refaelov naar paars-wit. Vanaf 11u15 blikt RSCA-coach Vincent Kompany vooruit naar de topper. In onderstaande liveblog hoeft u niets te missen van de persbabbel.