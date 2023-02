LIVE. Vijf wissels bij Zulte Waregem, zes bij Oostende: zenuwen strak gespannen voor kelderkraker

REACTIES. Alderwei­reld: “Genk was betere ploeg aan de bal, maar er kwam ook strijd aan te pas” - Heynen: “We verliezen onverdiend, dit komt aan”

Antwerp ging winnen op het veld van de leider: 0-1. “Jammer, maar we hebben nog steeds vertrouwen”, zegt Genkse doelman Maarten Vandevoordt. Antwerp-verdediger Toby Alderweireld is trots op alweer een nieuwe ‘clean sheet’: “Deze zege is echt héél lekker voor ons.”

17:21