LIVE. Vandendriessche zet Oostende na knappe aanval verdiend op voorsprong!

Jupiler Pro League Onherken­baar Beerschot blijft met nul op zes achter, Moeskroen geeft rode lantaarn door aan STVV

18:10 Beerschot had mits winst in Moeskroen opnieuw leider in de hoogste klasse kunnen worden, maar de mannen van het Kiel gingen op Le Canonnier met de billen bloot: 3-1 werd het. Beerschot lijkt aan herbronning toe, terwijl Moeskroen zichzelf wat adem geeft. L’Excel schuift de rode lantaarn zelfs (even?) door naar Sint-Truiden.