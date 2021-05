LIVE. Vanaken nu toch in de ploeg voor Rits, Club moet vol aan de bak tegen Antwerp

Belgisch voetbal Club Brugge lacht in zijn vuistje: Genk en Anderlecht delen de punten en schieten daar weinig mee op

12 mei Een punt waar beide partijen weinig mee opschieten. Genk en Anderlecht hebben op speeldag drie van de play-offs 1-1 gelijkgespeeld. Ait El Hadj bracht Anderlecht verdiend op voorsprong, Onuachu scoorde in de tweede helft tegen. Hét gespreksonderwerp was het VAR-busje, dat te laat arriveerde in Genk.