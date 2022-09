LIVE. Van Crombrugge houdt Hjulsager van goal

Jupiler Pro League Marc Degryse zag een hoop tekortko­min­gen bij Anderlecht: “Er is nog veel werk voor Mazzu. Maar ook voor Verbeke”

“Vijf nederlagen op een rij in de Brusselse derby. Jezus Christus.” Onze huisanalist Marc Degryse zag dat de beperkingen en tekortkomingen bij Anderlecht duidelijk zichtbaar waren tegen Union. Te weinig leiderschap, te weinig kwaliteit in en rond de zestien meter. Degryse maakt zich zelfs zorgen over een zomeraanwinst. “Misschien moet Peter Verbeke zelfs nog twee aanvallers halen.”

29 augustus