LIVE. Union tegen Rangers (met enkele oude bekenden) in derde voorronde Champions League, straks Anderlecht en Antwerp in de trommel

De Rangers werden vorig seizoen vicekampioen in Schotland, na grote rivaal Celtic, en schitterden Europees met een finaleplaats in de Europa League. Die finale werd in Sevilla na strafschoppen verloren van Eintracht Frankfurt. De Rangers tellen met Rabbi Matondo, vorig seizoen nog actief bij Cercle Brugge, Ianis Hagi (ex-Genk), Fashion Sakala (ex-Oostende) en Kemar Roofe (ex-Anderlecht) enkele oude bekenden van de Jupiler Pro League in hun rangen. De Nederlander Giovanni van Bronckhorst is de coach.

Union speelt de heenwedstrijd ‘thuis’, op dinsdag 2 of woensdag 3 augustus. Al is dat niet in het Joseph Marien Stadion, wel aan Den Dreef in Leuven. De return in Glasgow volgt een week later. Bij plaatsing moet Union nog een play-offronde doorspartelen om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Bij verlies komen de Brusselaars automatisch terecht in de groepsfase van de Europa League.