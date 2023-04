LIVE UNION-SERAING. Adingra zet dominantie Union om in voorsprong

LIVE ANT­WERP-KORT­RIJK. De thuisploeg morst met de kansen: Watanabe haalt nog maar eens een bal van de lijn

Antwerp kijkt KV Kortrijk in de ogen. KVK is gered en speelt met een halve B-ploeg. Kan The Great Old de drie punten thuishouden? Volg de wedstrijd op de voet via onderstaande liveblog.