LIVE UNION-OH LEUVEN (18u15). Behoudt Union het maximum tegen OHL?

Overtui­gend maar zonder overschot: Thiago zorgt voor krappe zege van Club in Westerlo

Een resem doelkansen, maar slechts één doelpunt. Club Brugge had ook op Westerlo nog geen makkelijke avond, maar blauw-zwart graaide in ‘t Kuipje wel de eerste driepunter van de nieuwe competitie mee. Daarmee schuift Club Brugge met 4 op 6 met het verrassende Eupen mee in het spoor van Union en AA Gent. De rust kan voor even terugkeren in het Basecamp in Westkapelle. Westerlo blijft onderin met 1 op 6.