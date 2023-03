LIVE UNION-KV MECHELEN (18u30). Union krijgt KV Mechelen over de vloer

KIJK. Interim-coach Rik De Mil meldt zich in alle vroegte als eerste op het oefencom­plex van Club Brugge

Na het ontslag van Scott Parker neemt Rik De Mil (even?) de taken als hoofdcoach over bij Club Brugge. De ex-assistent van Carl Hoefkens meldde zich vandaag om 7.35u als allereerste op het oefencomplex van de landskampioen in Westkapelle.