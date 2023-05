LIVE UNION-GENK. Wie nadert tot op één punt van fiere leider Antwerp?

INTERVIEW. Aron Dønnum over revival van Standard, Haaland en z’n (vele) tattoos: “Op mijn benen houd ik nog wat plaats vrij voor als ik vader word”

Geen speler die de transformatie van Standard beter belichaamt dan de Noor Aron Dønnum (25). “Ronny Deila heeft hier alles veranderd. Ik hoop en denk dat hij blijft.” Maak kennis met ‘The King of the North’ van de Rouches, die zijn vriendin ten huwelijk vroeg tussen de vuurpijlen in een vol Sclessin: “Van een twintig meter hoge klif in het water springen... Jammer dat ik zulke dingen niet meer kan doen.”