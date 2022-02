LIVE. Union en STVV gaan rusten met brilscore, thuisploeg vindt moeilijk ruimte

Racing Genk Een inkijk in de leefwereld en voetbalfi­lo­so­fie van Gen­k-trai­ner Bernd Storck: “Stress werkt rustgevend”

Welkom in de leefwereld van Bernd Storck (59). Een wereld waar veeleisend gelijkstaat aan professionalisme. De Genk-coach over z’n carrière als speler, het verbouwen van zijn kantoor en de ontspanningsruimtes en fitter zijn dan z’n spelers. “Ik zie mezelf soms meer als een leraar dan als een coach, het is mijn taak om hen op te leiden.”

6:00