LIVE. Union en Seraing kijken elkaar in de ogen in ‘clash der promovendi’

Belgisch voetbal Roland Duchâtelet: “De overheid zal net mínder belastin­gen innen”

13 oktober Geen goed idee. Dat is, kort samengevat, wat Roland Duchâtelet denkt over het plan van de regering 30 miljoen euro extra aan sociale bijdragen te zoeken in het voetbal. Omdat het zowel voor de clubs als voor de overheid op lange termijn verlieslatend zal zijn.