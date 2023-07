LIVE UNION-ANDERLECHT. Kan Anderlecht het Union in tweede helft wél moeilijk maken?

Geeft Mac Allister zijn visitekaartje af?

Kevin Mac Allister is bezig aan zijn competitiedebuut voor Union. De Argentijnse nieuwkomer én broer van wereldkampioen Alexis Mac Allister speelt met veel temperament en heeft een stevige tackle in huis. Coach Alexander Blessin had hem voor de competitiestart wel gewaarschuwd dat de refs in België vrij streng fluiten: “Ik heb hem gevraagd wat minder freestyle te spelen. Hij is een harde speler, en als ik naar het WK en Argentinië kijk hou ik wel van die stijl. Maar soms moet je wat minderen of hard spelen zonder een fout te maken. Ik zeg tegen onze spelers altijd: ‘Een fout breekt onze pressing’.”