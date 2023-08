LIVE TRANSFERS. Vranckx op weg naar Fiorentina - Anderlecht denkt aan winger van Porto

Nog geen champagne, maar toch al een mooie cava: er zitten weer bubbels in het spel van Anderlecht

Een goal van Dolberg in de openingsminuut en een bevlieging van ‘Super Jan’ Vertonghen zetten Anderlecht op weg naar negen op negen. Champagnevoetbal is het nog niet, maar er zitten wel weer bubbels in het spel van Anderlecht.