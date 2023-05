LIVE TRANSFERS. Vormer en Vossen bevestigen verlengd verblijf in Waregem - Anderlecht wil Ivoriaanse spits - Gerkens naar AA Gent

LIVE TITEL­STRIJD. Trofee gaat zondag per helikopter richting kampioen - Heynen waarschijn­lijk fit - Genk weert Ant­werp-fans uit thuisvak­ken

Antwerp, Union of Racing Genk. Wie wordt kampioen in de Jupiler Pro League? Zondag valt de beslissing op de slotspeeldag. U kan de laatste weetjes en nieuwtjes over de razendspannende titelstrijd volgen in onderstaande liveblog.