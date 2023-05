LIVE TRANSFERS. Vormer bevestigt verlengd verblijf in Waregem - Anderlecht wil Ivoriaanse spits - Pieter Gerkens tekent tot 2027 bij AA Gent

Nét geen buitenspel: Vincent Janssen trapt Antwerp op 1-0, maar die goal volstond niet

Het duurde even voor de videoref de buitenspellijn getrokken had, maar die was duidelijk: net geen buitenspel voor Antwerp-spits Vincent Janssen. De thuisfans konden zo twee keer vieren: eerst na de goal van Janssen, erna omwille van de beslissing van de VAR. Twee keer ‘Taste of Summer’ dat door de Bosuil galmde. Maar finaal geen volksfeest.