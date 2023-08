LIVE TRANSFERS. Union wil miljoenen neertellen voor Chileens talent - Southampton wacht nog altijd op aanvaardbaar bod van Liverpool voor Lavia

POLL. Haalt Anderlecht play-off 1? Kan kampioen Antwerp bevestigen? Geef úw mening over het nieuwe voetbalsei­zoen

Vanavond rolt de bal weer in de Jupiler Pro League. Wij zetten de laatste rechte lijn naar de competitieopener in met vragen voor ú. Volgt Antwerp zichzelf op als kampioen of slaat Club Brugge terug? Kan Anderlecht de top zes halen? En wie degradeert? Elf prangende vragen over het seizoen 2023-2024.