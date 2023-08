LIVE TRANSFERS. Union verliest Nieuwkoop aan Feyenoord - Haalt Antwerp linksvoetige verdediger bij Dortmund?

Cercle verliest TD Aviña aan AS Monaco, Vromant (KBVB) volgt hem op

Morgen zal Cercle Brugge het vertrek van TD Carlos Aviña naar hoofdaandeelhouder AS Monaco aankondigen. Tegelijk wordt de opvolger voorgesteld. Volgens onze informatie zal dat Rembert Vromant (37) zijn, die tot dusver hoofd scouting was voor de Belgische Voetbalbond. Vromant was in 2012 de ontdekker van Carlos Bacca, de Colombiaan die topschutter werd bij Club Brugge en vervolgens naar Sevilla trok.