LIVE TRANSFERS. Union verliest met Bart Nieuwkoop (Feyenoord) nieuwe sterkhouder - Kompany haalt Sander Berge

OHL neemt afscheid van Malinov

Kristiyan Malinov is niet langer speler van OH Leuven. Het contract van de Bulgaarse middenvelder werd in onderling overleg ontbonden. De 29-jarige Malinov maakte midden 2020 de overstap van CSKA Sofia in zijn thuisland en was in totaal drie seizoenen aan de slag aan Den Dreef. Hij kwam in totaal 70 keer in actie voor OHL en lukte twee treffers. In 2023 verloor hij zijn basisplaats in het team van Marc Brys. Zijn laatste speelminuten dateerden al van 10 maart tegen Charleroi, toen hij in de slotfase mocht invallen.