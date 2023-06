LIVE TRANSFERS. Union plukt jonge Belg weg bij PSV - Anderlecht richt pijlen nu ook op Panamese rechtsback

“Bij zijn goal had ik een black-out”: Marina Buyle, trotse mama van Toby Alderwei­reld, over de band met haar zoon

“Oh, doet het wat pijn? We zullen er een zalfje aan doen.” Mama Marina Buyle is net aan het babysitten op Ayla (6) en Jay (4), de kinderen van Toby Alderweireld. Het is the day after na de onwaarschijnlijke titelontknoping die ook de emoties van de mama tilt deden slaan: “Het eerste wat ik aan Toby zei was: ‘Hier heb je het voor gedaan’.”