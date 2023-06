LIVE TRANSFERS. Union lonkt naar Cercle-trainer Miron Muslic - Antwerp weigert bod van Burnley op doelman Jean Butez

Antwerp weigert bod van Burnley voor Butez

Burnley is een versnelling hoger geschakeld in het dossier-Jean Butez. De Franse doelman van Antwerp staat op de verlanglijst van Vincent Kompany. In die mate dat Burnley een bod neerlegde bij Antwerp. Dat werd echter geweigerd door de Great Old. Zij vonden het bod ontoereikend. Maar de landskampioen blijft on speaking terms met de Engelse club. Butez ontpopte zich bij Antwerp tot één van de beste doelmannen in onze competitie. Hij acht zich klaar voor een stap hogerop. Met Senne Lammens haalde Antwerp al een potentiële vervanger voor Butez. Eerder toonde Burnley ook interesse in Bart Verbruggen. De Nederlander koos uiteindelijk voor Brighton. (FDZ)