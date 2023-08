LIVE TRANSFERS. Status-quo voor ruildeal Lukaku naar Juventus - Sandra (Club Brugge) naar Willem II?

Voetbal Jupiler Pro League Felipe Avenatti (KV Kortrijk) wil ook tegen STVV netten laten trillen: “Ik voel me beter dan ooit”

Zondagavond staat de eerste thuiswedstrijd van KV Kortrijk op het programma. De ‘Kerels’ krijgen Sint-Truiden over de vloer. Felipe Avenatti (30) hoopt dat KVK aan het langste eind kan trekken, maar is op zijn hoede voor de Truienaars. “STVV is een prima elftal.”