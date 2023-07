LIVE TRANSFERS. Standard rondt terugkeer Vanheusden af - Mallorca biedt 1,5 miljoen euro voor Van der Heyden, Union wil meer

Edward Still nieuwe hoofdcoach KVK

Still hield Eupen vorig jaar in 1A, maar kreeg na het seizoen toch de bons bij de Panda's. Voordien was Still bij Charleroi aan de slag als hoofdtrainer, en bij Shanghai Port, Antwerp en Club Brugge als assistent-trainer. Bij STVV was hij videoanalist. In Zuid-West-Vlaanderen is er heel wat werk voor de boeg. Door de verkoop die onder druk staat, heeft KVK nog steeds geen nieuwe spelers kunnen aantrekken. (IVDA)